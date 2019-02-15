В Татарстане запустят сеть городских курортов с демократичными ценами
Сейчас в республике ведутся подготовительные работы по запуску четырех объектов
Цена за двухчасовое посещение будет колебаться от 100 до 150 рублей в зависимости от возраста клиентаФото: Влад КОМЯКОВ
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Стало известно, что в Елабуге, Бугульме, Нижнекамске и Набережных Челнах ведутся подготовительные работы по запуску четырех объектов сети всесезонных городских курортов. Проект поддержало правительство Татарстана. Его особенностью станут демократические цены.
Отметим, что накануне между властями Нижнекамска и ООО «Нижнекамские термы» было заключено соглашение о строительстве на территории города оздоровительного комплекса – терм. Интересно, что цена за его двухчасовое посещение будет колебаться от 100 до 150 рублей в зависимости от возраста клиента.
ИСТОЧНИК KP.RU