2019-02-15T11:23:57+03:00
Происшествия

В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед

Пожар произошел 14 февраля в 16.48 в селе Пестрецы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

14 февраля в 16.48 в селе Пестрецы на улице Космонавтов загорелся частный дом. Клубы дыма заметили соседи и вызвали пожарных. Те, приехав на место, залезли в горящий дом через окно. Внутри пожарные нашли тела двух человек - 68-летней хозяйки и ее 46-летнего сына. Еще одного человека - 70-летнего мужчину, обнаружили в коридоре. Он был жив, но получил ожоги 18% тела.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана. На данный момент среди версий произшедшего есть основная - курение в помещении.

Сожительница погибшего мужчины рассказала, что за три дня до пожара он получил пенсию, а сосед заходил к ним в гости. За час до возникновения огня она звонила своему мужчине, и по голосу было понятно, что он был пьян.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»
ВТБ Лизинг продлевает скидки на автомобили Volkswagen
Концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили
В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови
В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель
В Марий Эл за побег осужденной наказали шестерых сотрудников УФСИН
В Чувашии на трассе М7 в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Казани арестовали водителя, сбившего инспектора ДПС
ВТБ и КОМОССТРОЙ® подписали соглашение о сотрудничестве
В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете
"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии
В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"
Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю
Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков
Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега