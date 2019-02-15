В Татарстане при пожаре погибли мать и сын, а также пострадал их сосед

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-15T11:23:57+03:00

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14 февраля в 16.48 в селе Пестрецы на улице Космонавтов загорелся частный дом. Клубы дыма заметили соседи и вызвали пожарных. Те, приехав на место, залезли в горящий дом через окно. Внутри пожарные нашли тела двух человек - 68-летней хозяйки и ее 46-летнего сына. Еще одного человека - 70-летнего мужчину, обнаружили в коридоре. Он был жив, но получил ожоги 18% тела.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана. На данный момент среди версий произшедшего есть основная - курение в помещении.

Сожительница погибшего мужчины рассказала, что за три дня до пожара он получил пенсию, а сосед заходил к ним в гости. За час до возникновения огня она звонила своему мужчине, и по голосу было понятно, что он был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU