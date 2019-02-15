В День всех влюбленных казанцы сдали 97 литров крови

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-15T10:55:56+03:00

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Накануне, в День всех влюбленных, в Казани прошла акция «От доноров с любовью!». Так, 14 февраля в Республиканский центр крови пришел 191 житель столицы Татарстана. Все они в этот день стали донорами. В итоге благодаря им банк крови пополнился почти на 97 литров.

Каждый, кто принял участие в акции, получил подарок. Также каждый из доноров мог отправить тайную валентинку с пожеланиями скорейшего выздоровления тому, кому может понадобиться его кровь, которая была сдана в этот день. Все проходило в праздничной атмосфере под песни о любви. Сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU