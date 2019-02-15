В Татарстане церковный суд лишил сана священника обвиненного в глумлении над Христом»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-15T12:27:21+03:00

Наказан был и его сын, перенявший идеологию отца

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Скандально известного протоиерея Татарстана Владимира Головина лишили церковного сана. Соответствующее решение вынес суд Чистопольской епархии в четверг, 14 февраля.

Причиной этому послужила доказанность вины Владимира Головина в создании сообщества, противопоставившего себя Церкви, ведении деятельности, которая сеет смуту среди верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряду архипастырей.

Кроме того, своего сана был лишен и сын Владимира - Анастасий Головин. Мужчину обвинили в принятии идеологии отца и намеренном оставлении своего места служения.

Известно, что протоиерею ранее выносились предупреждения и призывы к покаянию, но он их игнорировал.

Напомним, Головина отстранили от службы еще в конце августе 2018 года. В частности, причиной этому стали проводимые священником платные проповеди. К тому же Головин приравнивал погибших во время Великой Отечественной войны солдат к самоубийцам.

ИСТОЧНИК KP.RU