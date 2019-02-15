В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-15T10:33:51+03:00

Автомобиль перевернулся в кювет Фото: Из материалов пресс-службы

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Смертельная авария с участием автомобиля отечественного производства произошла 15 февраля в 5.20 на 966 километре федеральной трассы М7 "Москва – Уфа" на территории Мамадышского района республики. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана. - На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU