В Татарстане на трассе М7 перевернулась легковушка, погиб водитель
ДТП произошло в Мамадышском районе республики
Автомобиль перевернулся в кюветФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария с участием автомобиля отечественного производства произошла 15 февраля в 5.20 на 966 километре федеральной трассы М7 "Москва – Уфа" на территории Мамадышского района республики. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана. - На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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