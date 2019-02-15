В Марий Эл за побег осужденной наказали шестерых сотрудников УФСИН

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-15T09:41:47+03:00

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Не доглядели и не сумели предовратить в декабре 2018 года побег 23-летней осужденной за кражу жительницы Йошкар-Олы сотрудники колонии-поселении №4 в Марий Эл. Девушка беспрепятственно сумела выйти с территории колонии и уехала. Отыскать ее смогли через некотрое время и вернули к месту отбытия наказания. Теперь ее ждет новый суд и новый срок, уже за побег.

Прокуратура Марий Эл задалась вопросом, по чьей вине произошел побег. Выясниось, что сотрудники колонии-поселения не проводили воспитательную работу с контингентом, и не выявили вовремя замысел отбывающей наказание двушки к побегу.

За потерю бдительности и побег заключенной к дисуиплинарной ответственности привлекли шесть сотрудников УФСИН Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU