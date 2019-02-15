В Чувашии на трассе М7 в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-15T09:06:29+03:00

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Столкновение автомобилей "Хёндэ Акцент", "Вольво" и "Исузу" произошло 13 февраля на трассе М7 "Москва-Уфа" в Ядринском районе. Женщина, управлявшая легковушкой "Хёндэ", не учла сложные погодные условия и превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и ее автомобиль сначала врезался в металлический отбойник на обочине трассы, а затем последовательно в "Вольво" и "Исузу".

- В результате ДТП водитель автомашины "Хендэ Акцент" и три пассажира, среди которых было двое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - Дети были в автокреслах.

ИСТОЧНИК KP.RU