В Казани арестовали водителя, сбившего инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-15T11:09:40+03:00

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В Ново-Савиновском районном суде Казани рассмотрели административное дело о правонарушениях, которые вменяли 37-летнему Алмазу Заутдинову. Мужчину задержали утром 14 февраля на квартире знакомого. Разыскивали его по подозрению в тяжком преступлении - "Применении насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти".

Преступление было совершено 13 февраля на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова. За нарушение ПДД инспектор ГИБДД остановил "Шевроле", которым управлял лишенный водительских прав Заутдинов. Водитель, зажав стеклом руку офицера, протащил его за автомобилем и врезлся во встречную иномарку. Инспектора госпитализировали, а Заутдинов сбежал.

Рассмотрев административное дело за отказ от прохождение медосвидетельствование - при задержание у Заутдинова были явные признаки наркотического или алкогольного опьянения, суд приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста за оставление места ДТП и обязал пройти освидетельствование в наркологическим диспансере. За езду без водительских прав мужчина должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU