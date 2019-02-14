ВТБ и КОМОССТРОЙ® подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-14T18:07:40+03:00

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14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ Виталий Девяткин подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены расширять дальнейшее взаимодействие в развитии строительного комплекса в Удмуртии.

Среди планируемых направлений работы – финансирование возведения в центре Ижевска ЖК «РЕСПУБЛИКА» с использованием расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Общая сумма кредитной поддержки со стороны банка в рамках проекта составит 1,7 млрд рублей.

- Мы сотрудничаем с 2010 года и являемся опорным банком для предприятия. Проект, который скоро будет нами совместно реализован, станет на сегодняшний день крупнейшей сделкой в Удмуртской Республике в рамках изменений 214-ФЗ. Отрадно, что ведущие застройщики инициируют переход к новой модели финансирования своих проектов, в очередной раз доказывая свою готовность к изменениям и развитию сотрудничества, - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с ВТБ, в продолжение которого будет открыта кредитная линия для строительства ЖК «РЕСПУБЛИКА». Этот проект является частью нашего потенциального портфеля проектов объемом финансирования свыше 30 млрд руб. Мы уже заключили в рамках его реализации первые договоры долевого участия с применением счетов эскроу и с поддержкой банка рассчитываем построить объект ранее установленных нормативных сроков, - подчеркнул генеральный директор КОМОССТРОЙ ХОЛДИНГ Виталий Девяткин.

Применение счетов эскроу является одним из инструментов перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Покупатель квартиры при заключении договора долевого участия (ДДУ) делает взнос не напрямую застройщику, а размещает средства на специальном счете в банке. Средства перечисляются девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. С 1 июля 2019 года применение счетов эскроу при заключении ДДУ станет обязательным.

СПРАВКА

КОМОССТРОЙ® – лидер на рынке республики Удмуртия за 2018 г. по объему текущего строительства, вводу жилых объектов по данным Единого реестра застройщика. Жилой комплекс «РЕСПУБЛИКА» со всей необходимой инфраструктурой будет расположен в центре г. Ижевска. Общая площадь объекта составит порядка 41,5 тыс. кв. м. При реализации проекта будут применяться инновационные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU