В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-14T17:48:48+03:00

В налоговую была предоставлена декларация о возмещении НДС с заведомо ложными сведениями. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Его соучастник ударился в бега и был объявлен в розыск

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40-летнего руководителя ООО ЗМПК «Даль-Кама» обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, с июня 2016 года по август 2017 года он вместе с учредителем фирмы представил в налоговую уточненную декларацию о возмещении НДС с заведомо ложными сведениями. Якобы имелись сделки с контрагентами.

Благодаря чему злоумышленники присвоили более 5,7 миллиона рублей из федерального бюджета.

Руководитель частично признал свою вину и на время следствия был отправлен под домашний арест. Его же соучастник ударился в бега, он объявлен в федеральный розыск.

- Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU