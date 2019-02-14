В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей
40-летнего руководителя ООО ЗМПК «Даль-Кама» обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Как следует из материалов уголовного дела, с июня 2016 года по август 2017 года он вместе с учредителем фирмы представил в налоговую уточненную декларацию о возмещении НДС с заведомо ложными сведениями. Якобы имелись сделки с контрагентами.
Благодаря чему злоумышленники присвоили более 5,7 миллиона рублей из федерального бюджета.
Руководитель частично признал свою вину и на время следствия был отправлен под домашний арест. Его же соучастник ударился в бега, он объявлен в федеральный розыск.
- Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU