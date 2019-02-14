2019-02-14T16:39:31+03:00
Спорт

"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками

Казанцы сразятся с лидером Востока уже в пятницу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Хоккеисты "Ак Барса" вылетели на матч против екатеринбургского "Автомобилиста", который состоится 15 февраля в 17:00. Этот матч для казанцев крайне важен. Во-первых, обыграть лидера Восточной конференции дело принипа, а во-вторых, "барсам" нужно побеждать, чтобы сохранить место в четверке лидеров.

На игру в Екатеринбург в составе казанской команды отправились 26 игроков:

вратари: Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;

защитники: Рафаэль Батыршин, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Роман Манухов, Марк Марин, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.

Бросается в глаза отсутствие опытного защитника Андрея Маркова, а также появление в составе молодых Дмитрия Воронкова, Артема Галимова, Даниила Журавлева и Марка Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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