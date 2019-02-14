В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Сегодня, 14 февраля по всему миру отмечается День Святного Валентина, который считается "профессиональным" у всех влюбленных. В Нижнекамске придумали необычный способ поздравить население города с праздником. Всем горожанам в любви признается 196-метровая телевышка.
- Нижнекамская телевышка сегодня вечером признается в любви родному городу. Соответствующая надпись и пиктограмма в виде символического сердца загорится на высотном сооружении с наступлением сумерек, - отметили в пресс-службе мэрии города.
На 196-метровой вышке, оборудованной иллюминацией в год 50-летия Нижнекамска, часто появляются тематические инсталляции – в городе нефтехимиков таким оригинальным способом поздравляют свою хоккейную команду с победами, оповещают о фестивалях и культурных событиях, напоминают о праздниках.
ИСТОЧНИК KP.RU