2019-02-14T15:59:01+03:00
Общество

В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка

На 196-метровой конструкции появится соответствующая надпись
Владимир КРУПСКИЙ
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В Нижнекамске придумали необычный способ поздравить население города с праздником.В Нижнекамске придумали необычный способ поздравить население города с праздником.
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Сегодня, 14 февраля по всему миру отмечается День Святного Валентина, который считается "профессиональным" у всех влюбленных. В Нижнекамске придумали необычный способ поздравить население города с праздником. Всем горожанам в любви признается 196-метровая телевышка.

- Нижнекамская телевышка сегодня вечером признается в любви родному городу. Соответствующая надпись и пиктограмма в виде символического сердца загорится на высотном сооружении с наступлением сумерек, - отметили в пресс-службе мэрии города.

На 196-метровой вышке, оборудованной иллюминацией в год 50-летия Нижнекамска, часто появляются тематические инсталляции – в городе нефтехимиков таким оригинальным способом поздравляют свою хоккейную команду с победами, оповещают о фестивалях и культурных событиях, напоминают о праздниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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