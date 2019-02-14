Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-14T15:38:30+03:00

Потерпевшая приехала в село к осужденному за отцовским наследством

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В августе прошлого года 23-летняя жительница Чебоксар приехала в одно из сел Аликовского района. Ее отец оставил ей здесь в наследство дом.

Вечером к ней во двор пролез пьяный 63-летний местный житель. Мужчина силком затащил девушку в дом и заставил с ним выпить. После, угрожая выколоть жертве глаза, изнасиловал ее и надругался.

Через некоторое время девушке удалось сбежать из дома. О произошедшем она сообщила родственникам. Насильник был вскоре задержан. В ходе следствия выяснилось также, что до этого мужчина избил 61-летнего односельчанина, сломав ему два ребра.

- В итоге суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что ранее мужчина уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и изнасилование. Всего в местах лишения свободы он провел более 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU