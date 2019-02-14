2019-02-14T17:29:10+03:00
Происшествия

В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"

"Целители" просили женщину не сообщать о сеансах родственникам
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Женщина перевела все деньги и только потом обратилась в полицию.Женщина перевела все деньги и только потом обратилась в полицию.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 79-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась круглой суммы денег.

- В период с 9 по 11 февраля потерпевшая, увидев по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи, решила воспользоваться предлагаемыми услугами и перезвонила по указанным номерам телефона. Оператор представился целителем и выслушал жалобы пожилой женщины. Собеседник пообещал в несколько этапов решить проблемы заказчицы и предложил несколько бесплатных сеансов, - пояснили в пресс-службе МВД РТ.

При этом, за каждую «рекомендацию» по снятию порчи с семьи женщина должна была заплатить деньги. Женщину попросили не сообщать о сеансах своим близким и родственникам, убедив, что это может повлиять на результат работы. В итоге, пенсионерка перевела мошенникам 17 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вычислить злоумышленников пока не удалось. Известно, что номера телефонов, с которых звонили пенсионерке, зарегистрированы в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Ущерб от нескольких тысяч до десятков миллионов": Глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с дистанционными мошенниками (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете
"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии
Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю
Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков
Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега