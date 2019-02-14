В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"
В полицию обратилась 79-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась круглой суммы денег.
- В период с 9 по 11 февраля потерпевшая, увидев по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи, решила воспользоваться предлагаемыми услугами и перезвонила по указанным номерам телефона. Оператор представился целителем и выслушал жалобы пожилой женщины. Собеседник пообещал в несколько этапов решить проблемы заказчицы и предложил несколько бесплатных сеансов, - пояснили в пресс-службе МВД РТ.
При этом, за каждую «рекомендацию» по снятию порчи с семьи женщина должна была заплатить деньги. Женщину попросили не сообщать о сеансах своим близким и родственникам, убедив, что это может повлиять на результат работы. В итоге, пенсионерка перевела мошенникам 17 тысяч рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вычислить злоумышленников пока не удалось. Известно, что номера телефонов, с которых звонили пенсионерке, зарегистрированы в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU