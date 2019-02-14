Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-14T14:56:02+03:00

Жители Казани продолжают проявлять фантазию при выборе имен для своих детей

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За прошедшую неделю в Казани родились 389 детей. Девочки на сей раз рождались чаще Мальчиков. Впрочем, перевес совсем небольшой. Так, за неделю на свет появились 198 девочек и 191 мальчик.

Возраст самых юных мамы и отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 45 лет, самого зрелого отца – 62 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 750 граммов, а максимальный – 4960 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Самир, Марьям, Азалия, Милана, Амелия, Тимофей, Амир, Карим, Ева, Алиса. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Офелия, Виталина, Алекса, Лев, Радислав, Платон, Лея, Салих, Реналия, Айла, Мустафа, Лавр, Микаэла, Доминика.

ИСТОЧНИК KP.RU