2019-02-14T17:28:07+03:00
Общество

Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов

Тем, кто перевозил эти чучела грозит штраф [видео]
Лика ИСАЕВА
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Вот такие чучела привезли из ВьетнамаВот такие чучела привезли из ВьетнамаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время таможенного досмотра пассажиров самолета, прилетевшего из Камрани (Вьетнам) из, в багаже обнаружили два чучела сиамских крокодилов. Их изъяли и отправили на экспертизу. У тех, кто привез чучела не были соответсвующего разрешения. Дело в том, что перемещение рептилий через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется по особым правилам.

Специалисты Экспертно-криминалистической службы таможенного управления подтвердили, что привезенные рептилии относятся к исчезающим и редким видам животных.

Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов.

В отношении пассажиров, в чьих багажах нашли чучела, возбуждены административные дела.

- Им грозят штрафы с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, - сказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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