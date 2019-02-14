Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Во время таможенного досмотра пассажиров самолета, прилетевшего из Камрани (Вьетнам) из, в багаже обнаружили два чучела сиамских крокодилов. Их изъяли и отправили на экспертизу. У тех, кто привез чучела не были соответсвующего разрешения. Дело в том, что перемещение рептилий через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется по особым правилам.
Специалисты Экспертно-криминалистической службы таможенного управления подтвердили, что привезенные рептилии относятся к исчезающим и редким видам животных.
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов.
В отношении пассажиров, в чьих багажах нашли чучела, возбуждены административные дела.
- Им грозят штрафы с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, - сказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.
ИСТОЧНИК KP.RU