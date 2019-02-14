СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-14T17:28:07+03:00

Вот такие чучела привезли из Вьетнама Фото: Из материалов пресс-службы

Тем, кто перевозил эти чучела грозит штраф [видео]

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Во время таможенного досмотра пассажиров самолета, прилетевшего из Камрани (Вьетнам) из, в багаже обнаружили два чучела сиамских крокодилов. Их изъяли и отправили на экспертизу. У тех, кто привез чучела не были соответсвующего разрешения. Дело в том, что перемещение рептилий через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется по особым правилам.

Специалисты Экспертно-криминалистической службы таможенного управления подтвердили, что привезенные рептилии относятся к исчезающим и редким видам животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691936" frameborder="0"></iframe> Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов.

В отношении пассажиров, в чьих багажах нашли чучела, возбуждены административные дела.

- Им грозят штрафы с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, - сказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

ИСТОЧНИК KP.RU