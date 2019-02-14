Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-14T14:45:29+03:00

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Судейская комиссия рассмотрела инцидент, который произошел в воскресном матче чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком". Напомним, что при счете 9:6 в пользу "Спартака", когда до конца матча оставалось чуть более 4 минут игроки команд устроили массовую драку, в которой участвовали едва ли не все игроки обеих команд. В итоге матч было решено прекратить.

В итоге, было решено не переигрывать матч. Более того, победителя в этой игре не будет. Обе команды получили по тхническому поражению со счетом 0:5. Кроме того, обе команды были оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Понесли наказания и главные дебоширы. В обеих командах судейская комиссия насчитала по 6 основных нарушителей. Так, в составе "Синтеза" Артем Одинцов оштрафован на 10 тысяч рублей и дисквалифицирован на 3 матча. Лев Магомаев и Алексей Рыжов-Аленичев пропустят по два матча и также оштрафованы на 10 тысяч рублей. Равиль Манафов, Алексей Бугайчук и Артур Фатахутдинов дисквалифицированы до конца сезона, но условно.

У "Спартака" Паве Халтурин, Михаил Рудай и Василий Еськов оштрафованы на 10 тысяч рублей и дисквалифицированы на 3 ближайших матча. Еще трое, Юрий Чешев, Александр Федоров и Константин Киселев условно дисквалифицированы до конца сезона.

Вотерполисты казанского "Синтеза" и волгоградского "Спартака" устроили массовую драку в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU