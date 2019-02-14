2019-02-14T14:17:15+03:00
Общество

Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода

Температура воздуха ночью опустится до 15 градусов мороза
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Видимость может ухудшиться до 500 метров.Видимость может ухудшиться до 500 метров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Вторая половина последнего месяца зимы начнется для жителей Татарстана не лучшим образом. По крайней мере, если говорить о погоде. Так, во второй половине дня 15 февраля и утром 16 февраля по прогнозам синоптиков в Татарстане и Казани резко ухудшатся погодные условия. В частности, ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный ветер порывами 15-18 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В ночь на 15 февраля в Казани пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит 10-12 градусов мороза, днем будет чуть теплее - в среднем 4-6 градусов ниже нуля. Температура воздуха в среднем по Татарстану будет примерно такой же. Ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов мороза. Днем - от 3 до 8 градусов со знаком "минус".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане руководителя фирмы будут судить за хищение из федерального бюджета 5,7 миллионов рублей
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете
"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии
В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"
Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю
Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега