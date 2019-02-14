Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-14T14:17:15+03:00

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Вторая половина последнего месяца зимы начнется для жителей Татарстана не лучшим образом. По крайней мере, если говорить о погоде. Так, во второй половине дня 15 февраля и утром 16 февраля по прогнозам синоптиков в Татарстане и Казани резко ухудшатся погодные условия. В частности, ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный ветер порывами 15-18 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В ночь на 15 февраля в Казани пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит 10-12 градусов мороза, днем будет чуть теплее - в среднем 4-6 градусов ниже нуля. Температура воздуха в среднем по Татарстану будет примерно такой же. Ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов мороза. Днем - от 3 до 8 градусов со знаком "минус".

ИСТОЧНИК KP.RU