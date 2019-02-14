2019-02-14T13:58:01+03:00
Экономика

Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике

Пришлось срочно внести изменения в местный бюджетный кодекс
Олег ЛУГОВОЙ
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Иначе эти деньги начнут уходить в федеральный бюджет.Иначе эти деньги начнут уходить в федеральный бюджет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Татарстан, как и ряд других регионов России, с начала 2019 года стал участником пилотного проекта по удержанию налогов с самозанятых – тех, кто печет дома торты на продажу или занимается другим подобным фрилансом.

В связи с этим в конце 2018 года депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в бюджетный кодекс республики, согласно которым эти самые налоги самозанятых будут поступать в местные бюджеты.

Вот только в январе 2019 года пришла программа, по которой работающие на дому будут платить, и там все настроено так, что эти деньги зачислят в республиканскую казну. В свою очередь там они определятся как невыясненные платежи и в течение дня уйдут в федеральный бюджет.

Чтобы этого не произошло депутатам Госсовета срочно пришлось внести новые поправки в республиканский Кодекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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