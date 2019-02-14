Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Татарстан, как и ряд других регионов России, с начала 2019 года стал участником пилотного проекта по удержанию налогов с самозанятых – тех, кто печет дома торты на продажу или занимается другим подобным фрилансом.
В связи с этим в конце 2018 года депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в бюджетный кодекс республики, согласно которым эти самые налоги самозанятых будут поступать в местные бюджеты.
Вот только в январе 2019 года пришла программа, по которой работающие на дому будут платить, и там все настроено так, что эти деньги зачислят в республиканскую казну. В свою очередь там они определятся как невыясненные платежи и в течение дня уйдут в федеральный бюджет.
Чтобы этого не произошло депутатам Госсовета срочно пришлось внести новые поправки в республиканский Кодекс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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