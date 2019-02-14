Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-14T13:22:15+03:00

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В День всех влюбленных можно подарить «валентинку» или запостить совместную фотографию с признанием в самых искренних чувствах. А можно сделать сюрприз, пригласив любимого человека в небольшое путешествие по романтическим местам Казани!

14 февраля Билайн предлагает отправиться в небольшой селфи-тур, побывав в самых красивых и необычных местах для свиданий. Во время совместной поездки по городским локациям, с которым связаны романтические воспоминания, можно сделать кадры для будущего семейного инста-архива или записывать веселые сториз для друзей. Благо сейчас с миссией «стрелы амура» прекрасно справится мобильный интернет – отправит сообщение о месте встречи, поможет выложить в ленту совместное селфи и делиться со всеми своим счастьем в режиме онлайн.

Первое свидание! Трудно найти в Казани пару, которая ни разу не назначала встречу «у часов». Скульптурно-архитектурную композицию на улице Баумана, жители города не редко в разговоре называют не иначе, как «Часы влюбленных». Возможно, благодаря силе поэтической ауры монумента казанцы всегда назначают свои романтические свидания именно здесь, под часами. В месяц здесь абонентами Билайн совершается около 50 тысяч звонков и скачивается почти 1 ТБ интернет-трафика. Высокая скорость и качество связи стимулируют жителей Казани активнее пользоваться мобильными сервисами: за 2018 год объем передаваемых данных в сети 4G вырос более чем в 2 раза.

Рассказать о своих чувствах на высоте 65 метров! Как такая идея? И воплотить в реальность ее очень просто, отправившись в путешествие вокруг света на колесе обозрения и окунувшись в атмосферу страны, где вы хотели бы оказаться вместе. Каждая кабина аттракциона посвящена одному из известных городов мира: внутри они оформлены изображениями достопримечательностей города и в них звучит популярная музыка страны – все это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях. Кстати, мобильный интернет 4G будет с абонентами Билайн и на такой высоте!

Единственный сохранившейся в Казани кинотеатр советских времен – кинотеатр «Мир». Помимо своего аутентичного интерьера это место приятно удивляет особой программой фильмов. Кроме лент широкого проката здесь показывают редкие кинофильмы, которые не встретишь в афише сетевых кинотеатров. Тут приветливые контроллеры при входе и самые настоящие последние места для поцелуев. Рядом находится милейший сквер Аксенова, где можно прогуляться после сеанса и сделать ретро-селфи, которое определенно понравится вашим родителям. Кстати, в среднем казанец за год скачивает интернет-трафик равный 765 млн сообщениям с признанием в WhatsApp, 255 тысячам совместных селфи в Instagram или 30-ти романтическим фильмам в высоком качестве.

Перечисляя романтические места Казани, невозможно обойти стороной парк «Черное озеро». Здесь находится знаменитая «Арка влюбленных», чье хитроумное строение позволяет шептать любовные признания, находясь по разные стороны свода. Конструкция арки творит такое же волшебство, как и смартфон – позволяет влюбленным быть на связи даже на расстоянии. За прошлый год более 20% казанцев обновили свои девайсы и стали новыми пользователями LTE сети Билайн. Поэтому сделать селфи для семейного альбома в этом месте города просто обязана любая пара. А потом долгими зимними вечерами, сидя у камина в окружении внуков, вы будете рассказывать им о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда, хоть и не были такими совершенными, как спустя 30 лет, но делали крутые кадры и за доли секунды позволяли их выкладывать в популярный в те времена инстаграм.

Сториз, снятые на Кремлевской набережной, будут говорить не только о силе ваших чувств, но и желании разнообразить отношения, внести в них нотку непредсказуемости. В самой любимой казанцами прогулочной зоне открылась «Фабрика Любви»: здесь работает почта купидонов и самый длинный в Европе каток, с миллионом огоньков над ледовой дорожкой, мастерские, квест-комната «Сила любви» и даже импровизированный загс. Чтобы гости Кремлевской Набережной могли рассказывать о своем селфи-туре не только 14 февраля, но и в любой день во время романтических прогулок, Билайн провел масштабную работу на сети и установил на протяжении всей прогулочной зоны дополнительные 4G сектора.

Конечно, у каждой пары в городе есть какие-то свои любимые места. Если включить и их в праздничный селфи-тур, можно напомнить друг другу о значимых вехах в развитии ваших отношений. И, конечно, не забывайте в День всех влюбленных делиться своими эмоциями. Билайн построил дополнительные базовые станции 4G, теперь мобильный интернет быстрее, выше и сильнее. В общем, такой, каким и должен быть, поэтому не стоит тратить драгоценные минуты на поиск пароля Wi-Fi во время романтичного ужина в любимом заведении. Запущенные базовые станции дополняют существующие, а сигнал в диапазоне 1800 МГц увеличил радиус действия и научился преодолевать преграды. Так что теперь не только увеличилась скорость, но и улучшилось покрытие LTE сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU