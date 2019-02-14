В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-14T12:42:44+03:00

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Жители казанского поселка Отары заприметили на водоохранной зоне реки Волги огромное количество снега, вывезенного, по всей вероятности, после уборки городских улиц. О своей находке они сообщили в министерство экологии РТ. Там сразу приняли меры и отправились в Отары вместе с сотрудниками прокуратуры.

Факт наличия свалки снега подтвердился. На момент проверки площадь незаконного складирования достигла 2,5 тысяч квадратных метров, а объем снежной свалки составил более 5 тысяч кубометров. Токсичность снега подтвердили и специалисты лаборатории. По результатам проведенных анализов отобранные пробы отнесены к 4 классу опасности.

В связи с наличием признаков состава преступления все материалы дела направлены в прокуратуру Приволжского района Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU