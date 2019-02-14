В Казани 20-летний парень украл два велосипеда и сдал их в ломбард

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-14T12:31:16+03:00

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В полиию обратились двое жителей Казани, которые сообщили, что у них украли велосипеды. Кражи проихошли в соседних домах на територии проспекта Универсиады.

- В одном случае хозяйка транспортного средства застала злоумышленника на месте происшествия, но задержать его не смогла. 36-летняя женщина подробно описала приметы молодого человека, который хотел украсть велосипед, - сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Так же полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих домах, опросили свидетелей и очевидцев преступлений. В итоге предполагаемого вора удалось вычислить и задержать. Им оказался 20-летний парень. Свою вину он признал и рассказал, что два украденных велосипеда сдал в ломбард.

По данному факту возбудили уголовное дело. Предполагаемого вора пока отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU