2019-02-14T12:12:26+03:00
Общество

"Ущерб от нескольких тысяч до десятков миллионов": Глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с дистанционными мошенниками

По словам Артема Хохорина, полицейские республики в прошлом году оказались в лидерах в стране по раскрытию подобных преступлений
Владимир КРУПСКИЙ
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Ежемесячно татарстанкие полицейские выявляют порядка 15 мошенников.Ежемесячно татарстанкие полицейские выявляют порядка 15 мошенников.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Едва ли не ежедневно в сводках полиции появляется информация о том, что мошенники тем или иным образом обманули жителей Татарстана и завладели их деньгами. Как рассказал в ходе коллегии Госсовета РТ глава МВД Татарстана Артем Хохорин сообщил, что для правоохранительных органов подобные преступления являются едва ли не главной "головной болью".

- Наибольшие проблемы вызывают дистанционные мошенники, которые используют средства связи или интернет. Способы разнообразны и каждый год появляются новые. В 9 случаях из 10 они совершаются жителями других регионов. Ущерб варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей, - сообщил Артем Хохорин.

К слову, как отметил министр МВД республики, татарстанским полицейским есть, чем похвастаться в плане раскрываемости дистанционных преступлений. Так, ежемесячно удается выявить порядка 15 аферистов. Всего в прошлом году татарстанские полицейские выявили 135 аферистов, действовавших через интернет. Это лучший показатель по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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