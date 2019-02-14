"Ущерб от нескольких тысяч до десятков миллионов": Глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с дистанционными мошенниками

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-14T12:12:26+03:00

По словам Артема Хохорина, полицейские республики в прошлом году оказались в лидерах в стране по раскрытию подобных преступлений

Изменить размер текста: A A

Едва ли не ежедневно в сводках полиции появляется информация о том, что мошенники тем или иным образом обманули жителей Татарстана и завладели их деньгами. Как рассказал в ходе коллегии Госсовета РТ глава МВД Татарстана Артем Хохорин сообщил, что для правоохранительных органов подобные преступления являются едва ли не главной "головной болью".

- Наибольшие проблемы вызывают дистанционные мошенники, которые используют средства связи или интернет. Способы разнообразны и каждый год появляются новые. В 9 случаях из 10 они совершаются жителями других регионов. Ущерб варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей, - сообщил Артем Хохорин.

К слову, как отметил министр МВД республики, татарстанским полицейским есть, чем похвастаться в плане раскрываемости дистанционных преступлений. Так, ежемесячно удается выявить порядка 15 аферистов. Всего в прошлом году татарстанские полицейские выявили 135 аферистов, действовавших через интернет. Это лучший показатель по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU