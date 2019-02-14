2019-02-14T11:47:20+03:00
Общество

В эту пятницу в двух районах Казани ряд домов оставят без света

Это связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет отключат в Вахитовском и Приволжском районах.Свет отключат в Вахитовском и Приволжском районах.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Так, с 8.00 до 11.00 в Вахитовском районе обесточат дом №69 на ул.Карла Маркса, далее с 9.00 до 13.00 - дом №61 по ул.Подлужная и дом №39 по ул.Толстого, с 10.00 до 13.00 света не будет в домах №42 и №44 по ул.Каюма Насыри, а с 13.00 до 16.00 – в домах №№4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 64 по ул.Худякова.

Также с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в поселке Мирный Приволжского района по улицам: 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 1-я Пологая, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Пологая, 2-я Приовражная, 3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 4-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Поперечно-Давликеевская, Рощинская, Рахима Саттара, Черноозерная, а также в домах №4 и №6 по ул.Рыбацкая;

Кроме того, с 9.00 до 17.00 свет отключат по адресам: ул.Рихарда Зорге, 82, 84 и ул.Юлиуса Фучика 91.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега
В Казани 20-летний парень украл два велосипеда и сдал их в ломбард
"Ущерб от нескольких тысяч до десятков миллионов": Глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с дистанционными мошенниками
Спасибо за все. легенда! Цезарь Навас решил завершить карьеру и покинул "Рубин"
По факту наезда на инспектора ДПС в Казани возбуждено уголовное дело
На развитие федеральных проектов Татарстан получит более 43 миллиардов рублей
Главврача онкодиспансера Чувашии отправили в колонию общего режима на два года
В Татарстане задержаны вандалы, разгромившие автомобиль, с которого фиксировали нарушения ПДД
В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника на "зебре"
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью