В эту пятницу в двух районах Казани ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-14T11:47:20+03:00

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Так, с 8.00 до 11.00 в Вахитовском районе обесточат дом №69 на ул.Карла Маркса, далее с 9.00 до 13.00 - дом №61 по ул.Подлужная и дом №39 по ул.Толстого, с 10.00 до 13.00 света не будет в домах №42 и №44 по ул.Каюма Насыри, а с 13.00 до 16.00 – в домах №№4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 64 по ул.Худякова.

Также с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в поселке Мирный Приволжского района по улицам: 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 1-я Пологая, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Пологая, 2-я Приовражная, 3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 4-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Поперечно-Давликеевская, Рощинская, Рахима Саттара, Черноозерная, а также в домах №4 и №6 по ул.Рыбацкая;

Кроме того, с 9.00 до 17.00 свет отключат по адресам: ул.Рихарда Зорге, 82, 84 и ул.Юлиуса Фучика 91.

ИСТОЧНИК KP.RU