2019-02-14T11:27:31+03:00
Спорт

Спасибо за все. легенда! Цезарь Навас решил завершить карьеру и покинул "Рубин"

Решение повесить бутсы на гвоздь испанский защитник принял в день своего 39-летия
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Как это не печально, но постепенно уходит эпоха "золотого" "Рубина". В прошлом году казанский клуб покинули Гекдениз Карадениз и Сергей Рыжиков. Теперь же завершить свою карьеру решил Цезарь Навас.

Решение повесить бутсы на гвоздь и покинуть "Рубин" испанский защитник решил именно сегодня, 14 февраля, когда ему исполнилось 39 лет. Чтобы достойно проститься с фанатами "Рубина" Навас даже написал письмо.

- Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца! Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое! - написал Навас.

Отметим, что Цезарь появился в казанском клубе в 2009 году. Всего за "Рубин" он провел 255 матчей и стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега
В Казани 20-летний парень украл два велосипеда и сдал их в ломбард
"Ущерб от нескольких тысяч до десятков миллионов": Глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с дистанционными мошенниками
В эту пятницу в двух районах Казани ряд домов оставят без света
По факту наезда на инспектора ДПС в Казани возбуждено уголовное дело
На развитие федеральных проектов Татарстан получит более 43 миллиардов рублей
Главврача онкодиспансера Чувашии отправили в колонию общего режима на два года
В Татарстане задержаны вандалы, разгромившие автомобиль, с которого фиксировали нарушения ПДД
В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника на "зебре"
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью