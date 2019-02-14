Спасибо за все. легенда! Цезарь Навас решил завершить карьеру и покинул "Рубин"

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-14T11:27:31+03:00

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Как это не печально, но постепенно уходит эпоха "золотого" "Рубина". В прошлом году казанский клуб покинули Гекдениз Карадениз и Сергей Рыжиков. Теперь же завершить свою карьеру решил Цезарь Навас.

Решение повесить бутсы на гвоздь и покинуть "Рубин" испанский защитник решил именно сегодня, 14 февраля, когда ему исполнилось 39 лет. Чтобы достойно проститься с фанатами "Рубина" Навас даже написал письмо.

- Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца! Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое! - написал Навас.

Отметим, что Цезарь появился в казанском клубе в 2009 году. Всего за "Рубин" он провел 255 матчей и стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU