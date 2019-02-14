2019-02-14T10:48:17+03:00
Происшествия

По факту наезда на инспектора ДПС в Казани возбуждено уголовное дело

Расследованием занимается СУ СКР Татарстана
Лика ИСАЕВА
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С места происшствияС места происшствияФото: соцсети
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По факту наезда на сотрудника полка ДПС ГИБДД УМВД Казани в пресс-службе СУ СКР Татарстана сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия. опасного для жизни и здоровья представителя власти".

Напомним, что происшествие произошло 13 февраля в Московском районе Казани. По подозрению в наезде на офицера полиции разыскивался 32-летний Рустам Гильфанов. Мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Отыскать его смогли утром 14 февраля на квартире одного из знакомых. Сейчас Гильфанов задержан, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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