На развитие федеральных проектов Татарстан получит более 43 миллиардов рублей
Во время совместного заседания на коллегии министерства экономики Татарстана и минпромторга республики глава министерства экономики Фарид Абдулганиев сообщил, что Татарстан получит поддержку на развитие федеральных национальных проектов.
- В течение трех лет на 47 федеральных проектов Татарстану выделят 48,5 миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе 34,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, - сообщил Фарид Абдулганиев.
На данный момент проводится работа по подписанию соглашений с федеральными органами власти.
Так же он отметил, что в рамках поставленной президентом Татарстана задачи к 100-летию образования ТАССР республика планирует довести количество промышленных парков до 100.
ИСТОЧНИК KP.RU
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