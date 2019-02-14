На развитие федеральных проектов Татарстан получит более 43 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-14T10:35:13+03:00

Бюджет поможет с реализацией нацпроектов Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время совместного заседания на коллегии министерства экономики Татарстана и минпромторга республики глава министерства экономики Фарид Абдулганиев сообщил, что Татарстан получит поддержку на развитие федеральных национальных проектов.

- В течение трех лет на 47 федеральных проектов Татарстану выделят 48,5 миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе 34,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, - сообщил Фарид Абдулганиев.

На данный момент проводится работа по подписанию соглашений с федеральными органами власти.

Так же он отметил, что в рамках поставленной президентом Татарстана задачи к 100-летию образования ТАССР республика планирует довести количество промышленных парков до 100.

ИСТОЧНИК KP.RU