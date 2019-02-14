Главврача онкодиспансера Чувашии отправили в колонию общего режима на два года

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-14T10:21:10+03:00

Лидию Воропаеву осудили на два года в колони общего режима Фото: Из материалов пресс-службы

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В Ленинском районном суде рассматрели уголовное дело главврача Республиканского онкодиспансера. Лидию Воропаеву обвиняли в "Злоупотреблении должностными полномочиями".

Поскольку главврач вину признала и ходатайствовала о рассмотрении уголоного дела в особом порядке, женщина могла расчитывать на снисхождение. Но не получилось. Ближайшие два года она проведет в колонии общего режима и еще 2.5 года не сможет занимать соответствующие должности.

Напомним, в 2016 году главврач подписала документы на поставку в возглавляемый ею онкодиспансер дорогого медицинского оборудования на сумму более 8,2 миллиона рублей. Оборудование не прошло обязательную регистрацию в Росздравнадзоре, но, тем не менее, Воропаева подписала акты приема аппаратуры.

Второй аналогичный эпизод, вменяемый Воропаевой, касается госконтракта на 6 миллионов рублей. Здесь речь шла уже о поставке двух рентгеновизионных установок для местных больниц.

Но Воропаева снова подписала документы о соответствии условиям госконтракта, после чего потребовала от подчиненных перечислить 26 миллионов рублей поставщику. Позже выяснилось, что из-за действий Воропаевой в одну из больниц купили неисправный рентгеновский маммографический аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU