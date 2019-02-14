2019-02-14T09:37:28+03:00
Происшествия

В Татарстане задержаны вандалы, разгромившие автомобиль, с которого фиксировали нарушения ПДД

Один из задержанных получил административный арест на 13 суток
Лика ИСАЕВА
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Вандал арестован на 13 сутокВандал арестован на 13 сутокФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 10 февраля на 108 километре автодороги "КазаньОренбург" в Чистопольском районе. Специалист, обеспечивающего функционирование комплекса автоматической фотовидеофиксации «Робот», который работал на автомобиле "Ларгус", сообщил, что на машину напали трое неизвестных. Возле него остановился автомобиль «Мазда» и трое мужчин покрушили битами "Ларгус", после чего скрылись. Заметить госномера «Мазда» он не смог - их скрыли.

Злоумышленники были задержаны в Чистополе. Ими оказались жители Татарстана, двое из которых ранее судимы. Объяснить, зачем напали на спецавтомобиль они не смогли.

В отношении водителя автомобиля «Мазда» был составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованные с применением материалов, препятствующих их идентификации". Штраф за это - 5 тысяч рублей, либо лишения права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

- В отношении одного из пассажиров автомобиля составлен административный материал за мелкое хулиганство с назначением административного ареста на срок 13 суток, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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