В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-14T09:25:37+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 февраля в 12.10 на улице Закиева в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель автомобиля "Ниссан" при повороте направо на "зеленый" сигнал светофора не уступила дорогу пешеходу. Им оказался 11-летний мальчик, который переходил дорогу по "зебре".

- В результате ДТП ребенок получил травмы ноги и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 171 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта и наезд на препятствие. В результате пять участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок), пассажир и два водителя - получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU