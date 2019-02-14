2019-02-14T08:49:09+03:00
Происшествия

Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани

Подробности задержания пока не разглашаются
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как только что стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, задержан Рустам Гильфанов, которого подозревают в наезде на инспектора ДПС 13 февраля.

Напомним, наезд на офицера Госавтоинспекции был совершен во время попытки остановить подозрительный автомобиль на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания. Во время задержания и был травмирован патрульный.

Известно, что по подозрению в совершении этого наезда разыскивался Рустам Гильфанов. Он сбежал на чужом автомобиле сразу после происшествия. Обнружили его не дома, но конкретные обстоятельства его обнаружения и задержания пока не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту наезда на инспектора ДПС в Казани возбуждено уголовное дело
На развитие федеральных проектов Татарстан получит более 43 миллиардов рублей
Главврача онкодиспансера Чувашии отправили в колонию общего режима на два года
В Татарстане задержаны вандалы, разгромившие автомобиль, с которого фиксировали нарушения ПДД
В Казани женщина-водитель сбила 11-летнего школьника на "зебре"
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью