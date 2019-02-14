Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-14T08:49:09+03:00

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Как только что стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, задержан Рустам Гильфанов, которого подозревают в наезде на инспектора ДПС 13 февраля.

Напомним, наезд на офицера Госавтоинспекции был совершен во время попытки остановить подозрительный автомобиль на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания. Во время задержания и был травмирован патрульный.

Известно, что по подозрению в совершении этого наезда разыскивался Рустам Гильфанов. Он сбежал на чужом автомобиле сразу после происшествия. Обнружили его не дома, но конкретные обстоятельства его обнаружения и задержания пока не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU