Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр

13 Февр. 19:31 2019-02-13T19:31:32+03:00

Дело в том, что мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение

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Кража и применение насилия в отношении представителя власти – во всем этом обвиняли 33-летнего жителя села Челкасы Урмарского района.

В ночь на 16 августа прошлого года мужчина в поселке Урмары разбил окно местного магазина и забрал оттуда клавиатуру и монитор кассового аппарата. Далеко он уйти не успел. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его.

На что мужчина выразил свое крайнее недовольство, которое вылилось в нападение на одного из правоохранителей. Он ударил его по голове той самой похищенной клавиатурой кассового аппарата, а также сильно схватил за руку.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог, да и не может осознавать фактический характер, опасность своих действий и руководить из-за психического расстройства, - сообщили в следственном комитет Чувашии. – В итоге суд признал его невменяемым и направил на принудительное наблюдение, а также лечение у врача-психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU