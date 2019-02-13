Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
В эту среду в «Казань Экспо» прошло заседание итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана. Принял в нем участие и президент республики Рустам Минниханов.
Он заявил, что в посевной кампании-2019 один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене.
По подсчетам Рустама Минниханова, местные крупные нефтяные предприятия Татарстана с 2010 года поставили местным аграриям 1 миллион 200 тысяч тонн топлива. И если бы в регионе не было своего производства дизтоплива и бензина, то было бы худо.
Также, по мнению президента республики, главное – это еще и накопить нужный объем минеральных удобрений. Стоит задача достичь 70 килограммов на гектар посевной площади.
В свою очередь, говоря об итогах 2018 года, глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что валовая продукция агропромышленного комплекса республики составила порядка 376 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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