Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене

13 Февр. 18:59 2019-02-13T19:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту среду в «Казань Экспо» прошло заседание итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана. Принял в нем участие и президент республики Рустам Минниханов.

Он заявил, что в посевной кампании-2019 один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене.

По подсчетам Рустама Минниханова, местные крупные нефтяные предприятия Татарстана с 2010 года поставили местным аграриям 1 миллион 200 тысяч тонн топлива. И если бы в регионе не было своего производства дизтоплива и бензина, то было бы худо.

Также, по мнению президента республики, главное – это еще и накопить нужный объем минеральных удобрений. Стоит задача достичь 70 килограммов на гектар посевной площади.

В свою очередь, говоря об итогах 2018 года, глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что валовая продукция агропромышленного комплекса республики составила порядка 376 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU