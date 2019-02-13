Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива

13 Февр. 17:53 2019-02-13T17:53:22+03:00

Мужчина успели два раза подраться и один раз помириться

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32-летнего Руслана Муратова обвиняют в убийстве его коллеги.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 16 декабря в Набережных Челнах Муратов возвращался с новогоднего корпоратива вместе со своим 35-летним коллегой. На остановке «Кампи» между пьяными мужчинами возник спор, который потом перерос в драку. После нее оппоненты помирились. Решили это дело отметить и купили две бутылки пива. Но тут коллеги снова поссорились и подрались.

При этом Муратов получив удар упал и разбил бутылку. Поднявшись мужчина стеклянными остатками ударил обидчика в шею. Тот прошел немного и упал. Обвиняемый же вызвал «скорую помощь». Однако к ее приезду коллега Муратова скончался.

- Свою вину он не признал. Сейчас мужчина содержится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU