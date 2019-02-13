2019-02-13T17:16:11+03:00
Общество

В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа

Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Вход в медучреждения доступен только в масках.Вход в медучреждения доступен только в масках.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

К Татарстану подступает эпидемия гриппа. Так, в Нижнекамске в городских больницах начали вводить особый режим в связи с распространением ОРВИ и гриппа. Доступ посетителей в стационар запрещён, а для ухода за тяжелобольными пациентами туда допускаются посетители без симптомов гриппа и ОРВИ, строго по пропускам, при наличии масок, сменной обуви и халатов.

- Во всех подразделениях НЦРМБ введён обязательный масочный режим, - заявили в пресс-службе мэрии Нинекамска.

Отметим, что по данным пресс-службы Роспотребнадзора республики, с начала сезона гриппом заболели 231 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью