В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа

13 Февр. 17:16 2019-02-13T17:16:11+03:00

Вход в медучреждения доступен только в масках. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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К Татарстану подступает эпидемия гриппа. Так, в Нижнекамске в городских больницах начали вводить особый режим в связи с распространением ОРВИ и гриппа. Доступ посетителей в стационар запрещён, а для ухода за тяжелобольными пациентами туда допускаются посетители без симптомов гриппа и ОРВИ, строго по пропускам, при наличии масок, сменной обуви и халатов.

- Во всех подразделениях НЦРМБ введён обязательный масочный режим, - заявили в пресс-службе мэрии Нинекамска.

Отметим, что по данным пресс-службы Роспотребнадзора республики, с начала сезона гриппом заболели 231 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU