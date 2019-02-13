В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
Вход в медучреждения доступен только в масках.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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К Татарстану подступает эпидемия гриппа. Так, в Нижнекамске в городских больницах начали вводить особый режим в связи с распространением ОРВИ и гриппа. Доступ посетителей в стационар запрещён, а для ухода за тяжелобольными пациентами туда допускаются посетители без симптомов гриппа и ОРВИ, строго по пропускам, при наличии масок, сменной обуви и халатов.
- Во всех подразделениях НЦРМБ введён обязательный масочный режим, - заявили в пресс-службе мэрии Нинекамска.
Отметим, что по данным пресс-службы Роспотребнадзора республики, с начала сезона гриппом заболели 231 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU