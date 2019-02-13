2019-02-13T17:04:33+03:00
Общество

В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту

Мальчик находился на учете у врача-аллерголога, а его мать не давала разрешения на пробу. В итоге ребенку стало плохо
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Надзорный орган внес представление в местный Исполком.Надзорный орган внес представление в местный Исполком.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры закончили проверку детского сада №86 «Электроник» в Набережных Челнах.

Надзорный орган установил, что одному из воспитанников сделали пробу Манту, несмотря на то что он стоял на учете у врача-аллерголога и его мать была против процедуры. В итоге мальчику стало плохо - опухла рука, воспалились гланды и лимфоузлы.

- Сотрудниками образовательного учреждения допущены нарушения закона. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан водитель, сбивший инспектора ДПС в Казани
Жителем Чувашии, который украл кассовый аппарат и им же избил полицейского, всерьез заинтересовался психиатр
Президент Татарстана о посевной кампании-2019: один из главных вопросов – обеспечение качественным топливом по льготной цене
Жителя Казани будут судить за то, что он избил незнакомца за смех и убийство приятеля
Жителя Татарстана отдали под суд за убийство коллеги бутылкой после новогоднего корпоратива
В больницах Нижнекамска ввели особый режим из-за гриппа
В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова
В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью