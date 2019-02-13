В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту
Сотрудники прокуратуры закончили проверку детского сада №86 «Электроник» в Набережных Челнах.
Надзорный орган установил, что одному из воспитанников сделали пробу Манту, несмотря на то что он стоял на учете у врача-аллерголога и его мать была против процедуры. В итоге мальчику стало плохо - опухла рука, воспалились гланды и лимфоузлы.
- Сотрудниками образовательного учреждения допущены нарушения закона. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU