В Набережных Челнах прокуратура требует наказать виновных в незаконном Манту

13 Февр. 17:04 2019-02-13T17:04:33+03:00

Мальчик находился на учете у врача-аллерголога, а его мать не давала разрешения на пробу. В итоге ребенку стало плохо

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Сотрудники прокуратуры закончили проверку детского сада №86 «Электроник» в Набережных Челнах.

Надзорный орган установил, что одному из воспитанников сделали пробу Манту, несмотря на то что он стоял на учете у врача-аллерголога и его мать была против процедуры. В итоге мальчику стало плохо - опухла рука, воспалились гланды и лимфоузлы.

- Сотрудниками образовательного учреждения допущены нарушения закона. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU