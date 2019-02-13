В День Святого Валентина в Татарстане прогнозируют мокрый снег, метель и до 1 градуса тепла

13 Февр. 16:35 2019-02-13T16:35:18+03:00

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В ближайший четверг, 14 февраля, в День Святого Валентина, погода в Татарстане сделает небольшой подарок для жителей республики. Так, в некоторых районах РТ температура воздуха преодолеет плюсовую отметку.

Правда, остальные погодные условия могкт и подпортить праздник. Так, 14 февраля в Казани ожидаются метель, мокрый снег, гололед и сильный ветер порывами до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов мороза. Днем - 3-5 градусов со знаком "минус".

В целом по республике характер погоды будет схожим. Прогнозируется мокрый снег, метель и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза, при прояснениях – до 15 градусов ниже нуля. Днем потеплеет - в среднем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU