13 Февр. 16:30 2019-02-13T16:30:12+03:00

Полицейского с травмой ноги увезли в больницу [видео]

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Наезд на сотрудника ДПС произошел 13 февраля в 15.30 на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, офицера сбила иномарка "Рено".

Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, госавтоинспектор госпитализирован с переломом ноги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691660" frameborder="0"></iframe> В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU