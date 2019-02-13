В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД
Полицейского с травмой ноги увезли в больницу [видео]
Фото: соцсети
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Наезд на сотрудника ДПС произошел 13 февраля в 15.30 на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, офицера сбила иномарка "Рено".
Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, госавтоинспектор госпитализирован с переломом ноги.
В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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