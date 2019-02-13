2019-02-13T16:30:12+03:00
Происшествия

В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД

Полицейского с травмой ноги увезли в больницу [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Наезд на сотрудника ДПС произошел 13 февраля в 15.30 на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, офицера сбила иномарка "Рено".

Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, госавтоинспектор госпитализирован с переломом ноги.

В Казани под колеса иномарки попал сотрудник ГИБДД.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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