2019-02-13T15:54:56+03:00
Общество

"С юмором и без претензий": Песков прокомментировал шутки Путина в адрес Минниханова

По словам официального представителя Кремля, глава государства уважительно относится к руководителю Татарстана
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, прокомментировал итоги визита Владимира Путина в Татарстан, который состоялся накануне. При этом, официальный представитель Кремля отдельно остановился на шутливых фразах, которые глава государства говорил в отношении руководителя Татарстана.

Напомним, что во время встречи, посвященной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", Рустам Минниханов не услышал просьбу Владимира Путина: "Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты". Чуть позже, на заседании Госсовета, Президент страны предоставил слово Минниханову, но того не оказалось в зале: "Взял и ушел куда-то. Куда он пошел?" - тогда сказал Владимир Путин.

По словам Дмитрия Пескова искать какой-то скрытый смысл в этих фразах не стоит. По мнению представителя Кремля, журналисты просто "угадали все буквы, но не отгадали слово".

- Действительно, очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым, Путин ценит то, как ведется работа в Татарстане, поэтому такое отношение по-доброму, с юмором вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства, - цитирует Пескова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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