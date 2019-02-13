2019-02-13T15:42:05+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП погиб мужчина, управлявший телегой с лошадью

В отличие от человека животное не пострадало [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места ДТПС места ДТПФото: Из материалов пресс-службы
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ДТП с участием иномарки и гужевого транспорта произошло 13 февраля в 6.29 на 59-м километре автодороги "Казань-Ульяновск" в Апастовском районе республики. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки "Лифан" превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в гужевую повозку, следовавшую впереди.

Сила удара была такова, что телега вместе с лошадью отлетела на несколько метров и в итоге оказалась в заснеженном кювете. При этом животное, видимо, отделалось лишь испугом.

Лошадь в аварии не пострадала Фото: Из материалов пресс-службы

Лошадь в аварии не пострадалаФото: Из материалов пресс-службы

А вот 48-летний мужчина, управлявлявший гужевой повозкой, получил смертельные травмы. Он погиб на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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