2019-02-13T15:11:29+03:00
Спорт

"Ак Барс" готовится нанести первое поражение московскому ЦСКА с начала февраля

Матч состоится на "Татнефть Арене" в 19:30
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Еще свежи в памяти воспоминания от финальной серии прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина. Тогда "Ак Барс" в пяти матчах сумел одолеть ЦСКА и в третий раз выиграть главный приз Континентальной Хоккейной лиги.

В нынешнем же сезоне столичные "Армейцы" ждя "барсов" как непреступная крепость. Команды встречались три раза и во всех поединках верх брал московский клуб. Сегодня у кзанцев будет последняя возможность в ходе регулярного чемпионата одолеть "армейцев".

Сделать это будет непросто. ЦСКА сейчас - лидер КХЛ. На счету столичного клуба 48 побед в 57 матчах и 97 очков. "Армейцы" не проигрывают в пяти матчах подряд. В последний раз они уступали в чемпионате 26 января, когда проиграли "Барысу".

− ЦСКА – очень хорошая команда, да, мы, к сожалению, проиграли три матча, хотя в последней встрече в Москве действовали очень хорошо. Допустили где-то ошибки, поэтому с учетом этих замечаний нужно исправить игру и постараться выиграть сегодняшний матч, - заявил старший тренер "Ак Барса" Александр Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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