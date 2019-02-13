2019-02-13T14:50:40+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-замначальника колонии, который избил заключенного, отделался условным сроком

Также ему в течение одного года запретили занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и уголовно-исполнительной системе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Экс-замначальника исправительной колонии №6 в Чебоксарском районе признали виновным в превышение должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

Дело было еще 14 декабря прошлого года, тогда еще являясь замначальника, мужчина на территории исправительного учреждения без всяких оснований избил 23-летнего заключенного.

- В итоге суд назначил экс-сотруднику исправительной колонии наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, он на 1 год лишен права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и уголовно-исполнительной системе. Приговор пока не вступил в свою законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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