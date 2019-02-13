В Казани за неделю ОРВИ заболели 11 143 человек

13 Февр. 14:08 2019-02-13T14:08:20+03:00

Эпидемический порог в городе превышен на 17,1%

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С 4 по 10 февраля в столице Татарстана зафиксировано 11 143 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В итоге эпидемический порог в городе оказался превышен на 17,1%.

- С начала эпидемического сезона в Казани зарегистрировано 149 случаев заболеваемостью гриппом (231 случай – в целом по Татарстану), все случаи среди непривитых лиц, - сообщает Роспотребнадзор республики.

В целом по Татарстану эпидемический порог по ОРВИ превышен на 36,5%. Так, за прошедшую неделю заболели 28 578 человек.

Из-за ОРВИ временно отменены занятия в 87 классах 34 школ Татарстана, в том числе в 20 классах пяти школ Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU