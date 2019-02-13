2019-02-13T13:15:00+03:00
Экономика

Предприниматели Казани на встрече с бизнес-омбудсменом России: «Нам вообще никакой поддержки не надо»

Вместе с тем, местные обладатели франшиз считают необходимым создать в стране «Закон о франчайзинге»
Алина ГАБДУЛИНА
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Также главному бизнес-омбудсмену страны пожаловались на недоверие к отечественным производителям и отсутствие субсидий на открытие франшиз.Также главному бизнес-омбудсмену страны пожаловались на недоверие к отечественным производителям и отсутствие субсидий на открытие франшиз.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В эту среду, 13 февраля, в Казани состоялась встреча городских предпринимателей с бизнес-омбудсменом России Юрием Титовым.

Неожиданно для него несколько участников беседы заявили о том, что им вовсе не нужна государственная поддержка. Так, в частности, основатель сети автомоек, шиномонтажей и ресторанов Айдар Исмагилов отметил, что правительство должно предоставлять бизнесменам условия, сроки и правила.

А вот более молодые предприниматели пожаловались главному бизнес-омбудсмену страны на недоверие к отечественным производителям и отсутствие субсидий на открытие франшиз.

Так, бизнесмен Ильназ Набиуллин отметил, что в России не хватает «Закона о франчайзинге», который регулировал бы создание франшиз. По его словам, из-за некачественных франшиз предприниматели теряют доверие банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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