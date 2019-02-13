Предприниматели Казани на встрече с бизнес-омбудсменом России: «Нам вообще никакой поддержки не надо»
В эту среду, 13 февраля, в Казани состоялась встреча городских предпринимателей с бизнес-омбудсменом России Юрием Титовым.
Неожиданно для него несколько участников беседы заявили о том, что им вовсе не нужна государственная поддержка. Так, в частности, основатель сети автомоек, шиномонтажей и ресторанов Айдар Исмагилов отметил, что правительство должно предоставлять бизнесменам условия, сроки и правила.
А вот более молодые предприниматели пожаловались главному бизнес-омбудсмену страны на недоверие к отечественным производителям и отсутствие субсидий на открытие франшиз.
Так, бизнесмен Ильназ Набиуллин отметил, что в России не хватает «Закона о франчайзинге», который регулировал бы создание франшиз. По его словам, из-за некачественных франшиз предприниматели теряют доверие банков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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