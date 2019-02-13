Весьма положительно: в Казанском Кремле подвели итоги визита Путина
В эту среду официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова огласила официальные итоги визита в столицу Татарстана Президента России Владимира Путина.
Как она рассказала "Татар-информ", это было в целом весьма положительно, все поднятые вопросы были услышаны и направлены в работу.
Галимова также сообщила, что Татарстан является первым регионом страны, где прошло такое широкое обсуждение нацпроекта «Жилье и городская среда» причем с участием представителей общественности.
По ее словам, это, в том числе, удалось провести из-за того, что президент Татарстана по решению Президента России возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по жилью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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