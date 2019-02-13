2019-02-13T11:47:29+03:00
Общество

В Татарстане удовлетворены иски прокуратуры к Татфондбанку на 311 миллионов рублей

Некоторые обманутые вкладчики так и до жили до того, чтобы получить обратно свои деньги
Олег ЛУГОВОЙ
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Надзорное ведомство вставало на защиту тех граждан, которые по состоянию здоровья не могли сами представлять себя в суде.Надзорное ведомство вставало на защиту тех граждан, которые по состоянию здоровья не могли сами представлять себя в суде.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуре Татарстана подвели итоги работы в интересах обманутых вкладчиков рухнувших банков.

Надзорное ведомство вставало на защиту тех граждан, которые по состоянию здоровья не могли сами представлять себя в суде.

В итоге из 255 исков на сумму 349,8 миллиона рублей удовлетворены были 234 на сумму более 311 млн рублей в интересах пострадавших от Татфондбанка.

При этом по двум судебным решениям на 2,2 миллиона рублей средства перечислены, но так и не дошли до обманутых вкладчиков. Дело в том, что они не дожили до этого момента. Данные исполнительные производства были приостановлены до момента, когда определятся наследники.

- В настоящее время, продолжается процедура ознакомления экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина с материалами уголовного дела. Он находится под домашним арестом, срок которого продлен до 16 мая 2019 года, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Напомним, Роберт Мусин обвиняется в причинении ущерба на 24 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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