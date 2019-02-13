2019-02-13T11:21:36+03:00
Общество

В День всех влюбленных в Казани без света оставят жителей двух районов

Причина отключение электричества в плановом ремонте и техобслуживании на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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В том числе останется без электричества и ряд домов в нескольких поселках.В том числе останется без электричества и ряд домов в нескольких поселках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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14 февраля – в День всех влюбленных, жителей Вахитовского и Советского района погрузят в романтическую обстановку. Там в ряде домов отключат свет.

Причина в плановом ремонте и техобслуживании на сетях.

Так, с 8.00 до 11.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: ул.Ахтямова, 24, ул.Гаспринского, 29, 31, ул.Сары Садыковой, 20.

С 9.00 до 15.00 света не будет в доме №40, что на улице Подлужная.

А с 10.00 до 13.00 электричества пропадет по адресам: ул.Каюма Насыри, 42, 44.

С 13.00 до 16.00 его не будет в домах: ул.Пугачева, 45, ул.Латыпова, 58.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 в Советском районе от электричества отключат дома по ул.Мира поселка Дербышки, по ул.Костина, Сабинская, Шавалиева и Магистральная поселка Большие Клыки, а также ул.Набережная и Пионерская поселка Новая Сосновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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