2019-02-13T10:44:21+03:00
Звезды

В Чувашии выбрали имя новорожденному зубренку

Нового обитателя Новочебоксарского зоопарка назвали Мулат Юманович
Лика ИСАЕВА
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Победительница конкурса на выбор имени для зубренка - Ульяна Салмина.Победительница конкурса на выбор имени для зубренка - Ульяна Салмина.Фото: Из материалов пресс-службы
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В 2018 году у зубрихи Муланы родился теленок. Маленький зубр должен был получить свое имя после того, как завершится конкурс среди жителей Чувашии. Предложений было много, и в итоге дирекция Новочебоксарского зоопарка "Ельниковская роща" сообщила имя нового жителя зоопарка - Мулан Юманович.

Победительницей конкурса стала воспитанница детского сада № 27 “Рябинка” Ульяна Салмина. Среди почти 20-ти предложенных Ульяной и ее мамой имен сотрудники зоопарка выбрали сразу два — Мулат и Юман. Мулат, чтобы повторялись первые буквы имени мамы (Мулана), подчеркивая родство и преемственность, а Юман, чтобы был он крепок и здоров, как дуб — дерево-символ республики.

Девочке вручили подарок — календарь на 2019 год с фотографией любимца посетителей зоопарка вислобрюхой хрюши, и сертификат на семейное посещение зоопарка в течение всего месяца.

- Приглашение на бесплатную экскурсию получила и вся группа детского сада, куда ходит Ульяна, - сообщили в пресс-службе зоопарка. - А работники зоопарка уже готовят табличку с именем зубренка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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