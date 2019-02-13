Сына сити-менеджера Чебоксар посадили под домашний арест
В Чебоксарах Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СКР Чувашии о взятии под стражу 19-летнего Олега Ладыкова. Молодой человек - сын сити-менеджера столицы республики, по информации источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, сначала вместе с друзьями устрои драку, а потом ударил полицейского во время задержания всей компании. Ладыкова-младшего отправили в ИВС МВД Чувашии до суда.
Следователь просил отправить молодого человека под стражу на два месяца. По информации cheb.media, предоставленые на Ладыкова-младшего характеристики с места жительства в суд были отрицательными, но фемида решила оставить его под домашним арестом до 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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