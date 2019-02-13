2019-02-13T10:22:16+03:00
Происшествия

Сына сити-менеджера Чебоксар посадили под домашний арест

Олег Ладыков подозревается в побоях и нападении на полицейского
Лика ИСАЕВА
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В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела.В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела.Фото: Из материалов пресс-службы
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В Чебоксарах Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СКР Чувашии о взятии под стражу 19-летнего Олега Ладыкова. Молодой человек - сын сити-менеджера столицы республики, по информации источников "КП-Казань" в правоохранительных органах, сначала вместе с друзьями устрои драку, а потом ударил полицейского во время задержания всей компании. Ладыкова-младшего отправили в ИВС МВД Чувашии до суда.

Следователь просил отправить молодого человека под стражу на два месяца. По информации cheb.media, предоставленые на Ладыкова-младшего характеристики с места жительства в суд были отрицательными, но фемида решила оставить его под домашним арестом до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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