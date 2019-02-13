В Татарстане из-за обогревателя загорелась квартира, спали 10 человек

13 Февр. 10:01 2019-02-13T10:01:11+03:00

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Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажки начался в 13.07 во вторник, 12 февраля, в Елабуге на проспекте Нефтянников. Еще до прибытия пожарных успели самостоятельно эвакуироваться жильцы второго и третьего этажа. Часть жителей ома - 10 человек, в том числе и один ребенок, оказались отрезанными от выхода едким густым дымом. Их спасали при помощи масок спасаемых.

С огне удалось справиться, общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Обстоятельства возникновения огня прояснили дознаватели пожерной охраны во время беседы с хозяйкой пострадавшей комнаты. Оказалось, что женщина включила для обогрева электрический спиральный тепловентилятор. Его она поставила на диван, а сама вышла из комнаты и закрыла дверь.

- Она спустилась к соседке на третий этаж, - сообщили в МЧС Татарстана. - Тепловентилятор остался включенным на диване, где лежало постельное белье. Вентилятор упал и загорелся диван. Еще до приезда пожарных женщина и ее соседи пытались потушить огонь, но не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU